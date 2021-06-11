"Вильярреал" выкупил защитника "Тоттенхэма"

Фото сайт "Вильярреала"

Универсальный защитник "Тоттенхэма" Хуан Фойт стал игроком "Вильярреала" на постоянной основе.

"Жёлтая субмарина" объявила о выкупе аргентинца. Контракт подписан до 2026 года.

Трансфер 23-летнего футболиста обошёлся испанскому клубу в 15 миллионов евро.

С октября 2020 года Фойт выступал за "Вильярреал" на правах аренды, сыграл 32 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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