"Вильярреал" вырвал ничью у "Кадиса" в Ла Лиге

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"Вильярреал" вырвал ничью у "Кадиса" в Ла ЛигеФото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

"Вильярреал" на своем поле вырвал ничью у "Кадиса" в матче 11-го тура Ла Лиги.

"Вильярреал" - "Кадис" - 2:3

Голы: Лосано, 14 - 0:1, Пау Торрес, 43 - 1:1, Лосано, 45 - 1:2, Лосано, 52 - 1:3, Диа, 83 - 2:3, Данджума, 96 - 3:3.

"Вильярреал" - Асенхо, Марио Гаспар (Чуквуэзе, 61), Манди, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 74), Парехо, Иборра (Орье, 61), Тригерос (Коклен, 61), Пино, Пако Алькасер (Диа, 74), Данджума.

"Кадис" - Ледесма, Карселен (Сальви Санчес, 64), Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Фали Хименес (Аларкон, 71), Алекс Фернандес, Йонссон (Акапо, 53), Чапела (Алехо, 53), Собрино, Лосано (Андоне, 71).

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