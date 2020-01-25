"Вильярреал" вырвал победу над "Алавесом"

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"Вильярреал" вырвал победу над "Алавесом"

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Вильярреал" добыл выездную победу над "Алавесом".

"Алавес" - "Вильярреал" 1:2

Голы: Бакка, 10 - 0:1, Хоселу, 80 - 1:1, Ниньо, 89 - 1:2

"Алавес": Пачеко, Эли, Лагуардиа, Агиррегабириа, Дуарте, Камараса, Алеиш Видаль (Бурги, 74), Ману Гарсия, Риоха (Сайнс, 59), Хоселу, Лукас Перес.

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Альберто Морено (Кинтилья, 34), Марио Гаспар, Фунес Мори, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос, Чуквуэзе, Касорла (Замбо-Ангисса, 65), Бакка (Ниньо, 88).

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