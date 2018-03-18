"Вильярреал" вырвал победу у "Атлетико", "Сельта" сыграла вничью с "Малагой"

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"Вильярреал" вырвал победу у "Атлетико", "Сельта" сыграла вничью с "Малагой"

Представляем результаты 29-го тура испанской Примеры.

"Вильярреал" – "Атлетико" 2:1

Голы: Гризманн (пен), 20 - 0:1, Унал, 82 - 1:1, Унал, 90 - 2:1

"Вильярреал": Асенхо, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Форнальс (Унал, 74), Родри Эрнандес, Сориано (Сансоне, 63), Тригерос, Раба (Кастильехо, 78), Бакка.

"Атлетико": Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Сауль, Парти, Коке (Торрес, 85), Корреа (Витоло, 71), Гризманн (Габи, 81), Диего Коста.

Предупреждения: Форнальс (12), Гризманн (15), Альваро Гонсалес (45), Хименес (61), Родри Эрнандес (66), Бакка (67), Диего Коста (90).

Удаление: Витоло (90).


"Сельта" – "Малага" 0:0

"Сельта": Альварес, Ронкалья, Кастро, Мальо, Гомес, Браис Мендес (Радоя, 67), Лоботка, Эрнандес, Систо (Бойе, 67), Аспас, Макси Гомес.

"Малага": Роберто, Эрнандес, Торрес, Росалес, Микел, Ласен (Ресио, 80), Итурра, Чори Кастро (Лестьенн, 74), Саксесс (Кеко, 69), Ролан, Эн-Несири.

Предупреждения: Росалес (42), Аспас (45), Торрес (45), Мальо (57), Кастро (61). | http://soccernews.ru

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