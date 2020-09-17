"Вильярреал" заплатил более 16 миллионов евро за защитника "Уотфорда"

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"Вильярреал" заплатил более 16 миллионов евро за защитника "Уотфорда"

Левый защитник "Уотфорда" Первис Эступиньян стал игроком "Вильярреала", сообщает официальный сайт клуба.

"Жёлтая субмарина" заплатила за эквадорского фулбека 16,4 миллионов евро.

Стороны заключили контракт, рассчитанный на семь лет.

22-летний Эступиньян хорошо проявил себя в прошлом сезоне, когда выступал за "Осасуну" на правах аренды. На его счету 1 гол и 7 ассистов в 39 матчах.

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