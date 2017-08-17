Виммер может покинуть "Тоттенхэм"

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Виммер может покинуть "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" рассматривает вариант с продажей защитника Кевина Виммера, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в услугах 24-летнего австрийца заинтересован "Вест Бромвич". Переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. Сумма трансфера оценивается в 16,5 миллионов евро.

Стоит отметить, что Виммер так и не сумел стать ключевым игроком "Тоттенхэма", за два сезона в стане "шпор" он сыграл всего 31 матч во всех турнирах.

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