Виммер стал игроком "Сток Сити"

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Кевин Виммер перешёл в "Сток Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 19,4 миллионов евро. 24-летний австриец заключил с "гончарами" контракт до лета 2022 года.

Виммер выступал за "Тоттенхэм" с 2015 года, сыграл 31 матч, результативными действиями не отличался.

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