Вингер "Арсенала" Сака стал рекордсменом Лиги Европы
Вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака установил рекорд Лиги Европы, сообщает Opta.
Во вчерашнем матче против "Олимпиакоса" 18-летний футболист отдал голевую передачу на Александра Ляказетта.
Для воспитанника "канониров" это уже пятый ассист в текущем розыгрыше второго по значимости еврокубка.
Таким образом, Сака стал первым англичанином, сделавшим 5 результативных передач в одном сезоне ЛЕ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|26
|54
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18