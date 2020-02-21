Вингер "Арсенала" Сака стал рекордсменом Лиги Европы

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Вингер "Арсенала" Сака стал рекордсменом Лиги Европы

Вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака установил рекорд Лиги Европы, сообщает Opta.

Во вчерашнем матче против "Олимпиакоса" 18-летний футболист отдал голевую передачу на Александра Ляказетта.

Для воспитанника "канониров" это уже пятый ассист в текущем розыгрыше второго по значимости еврокубка.

Таким образом, Сака стал первым англичанином, сделавшим 5 результативных передач в одном сезоне ЛЕ.

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