Вингер АЗ Идрисси продолжит карьеру в "Севилье"
"Севилья" нацелилась на вингера АЗ и сборной Марокко Уссама Идрисса. Об этом сообщает Voetbal International.
По данным источника, сумма трансфера может составить 12 миллионов евро.
В АЗ Идрисси выступает с лета 2018 года. В минувшем сезоне футболист забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в 42 матчах за АЗ во всех турнирах.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14