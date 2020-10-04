Вингер АЗ Идрисси продолжит карьеру в "Севилье"

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Вингер АЗ Идрисси продолжит карьеру в "Севилье"

"Севилья" нацелилась на вингера АЗ и сборной Марокко Уссама Идрисса. Об этом сообщает Voetbal International.

По данным источника, сумма трансфера может составить 12 миллионов евро.

В АЗ Идрисси выступает с лета 2018 года. В минувшем сезоне футболист забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в 42 матчах за АЗ во всех турнирах.

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