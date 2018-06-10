Вингер "Барселоны" продолжит карьеру в АПЛ
Вингер каталонской "Барселоны" Жерар Деулофеу продолжит карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует Marca,.
Так, по сведениям издания, новым клубом 24-летнего игрока "сине-гранатовых" станет "Уотфорд", за который он выступал во второй части прошлого сезона на правах аренды. "Шершни" согласились заплатить за него 12 миллионов евро, которые желают получить за футболиста каталонский гранд.
Напомним, Месси прокомментировал трансферную кампанию "Барселоны". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31