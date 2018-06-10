Вингер "Барселоны" продолжит карьеру в АПЛ

Теги барселонауотфорджерар деулофеу

Вингер "Барселоны" продолжит карьеру в АПЛВингер каталонской "Барселоны" Жерар Деулофеу продолжит карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует Marca,.

Так, по сведениям издания, новым клубом 24-летнего игрока "сине-гранатовых" станет "Уотфорд", за который он выступал во второй части прошлого сезона на правах аренды. "Шершни" согласились заплатить за него 12 миллионов евро, которые желают получить за футболиста каталонский гранд.

Напомним, Месси прокомментировал трансферную кампанию "Барселоны". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов