Вингер "Баварии" вернулся к тренировкам после операции на сердце

Фото инстаграм Кингсли Комана

Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн сообщил о возвращении к тренировочному процессу Кингсли Комана.

На прошлой неделе 25-летний футболист перенёс операцию из-за нарушения сердечного ритма.

"Коман совершил пробежку. Конечно, Кингсли пока не готов играть, но мы рады, что он начал тренироваться", - сказал Нагельсманн.

В этом сезоне французский вингер сыграл 4 матча за "Баварию", результативными действиями не отличался.

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