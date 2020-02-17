Вингер "Чертаново" Колесниченко не прошёл просмотр в ЦСКА

Московский ЦСКА не будет подписывать контракт с вингером "Чертаново" Кириллом Колесниченко.

20-летний футболист принял участие в третьем сборе армейцев, но не сумел впечатлить тренерский штаб.

В итоге столичный клуб отказался от услуг перспективного игрока и вернул его в родную команду.

Ранее ЦСКА также не стал заключать договор с нападающим КАМАЗа Давидом Караевым.

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