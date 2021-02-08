Вингер ЦСКА Эджуке оценил уровень РПЛ
Фланговый нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке поделился впечатлениями от игры в чемпионате России.
"Я не случайно выбрал российский чемпионат для продолжения карьеры. У вас очень боевая лига, требующая от футболистов максимальных усилий. Здесь нельзя всегда оставаться на одном уровне, нужно развиваться, непрерывно расти, стремиться к большему и прогрессировать.
Чемпионат России - очень напряжённый турнир, тут много борьбы. Хотелось бы избежать параллелей с голландской лигой. Сравнивать очень сложно, поскольку чемпионаты кардинально отличаются по стилю", - сказал Эджуке.
ЦСКА купил нигерийского вингера в августе прошлого года за 11,5 миллионов евро. 23-летний футболист сыграл за армейцев 19 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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