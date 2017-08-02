Вингер Диакаби стал игроком "Монако"

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Вингер Диакаби стал игроком "Монако"

Вингер "Ренна" Адама Диакаби перешел в "Монако", сообщает официальный твиттер клуба.

По некоторым данным, сумма трансфера составила восемь миллионов евро и она может увеличиться еще на два миллиона за счет бонусов. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с монегасками до лета 2022 года.

21-летний Диакаби выступал за "Ренн" с 2016 года, провел за клуб 29 матчей и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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