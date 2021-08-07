Вингер "Динамо" выбыл на полгода из-за травмы крестообразной связки колена

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Вингер "Динамо" выбыл на полгода из-за травмы крестообразной связки колена

Фото сайт "Динамо"

Московское "Динамо" подтвердило, что надолго потеряло флангового нападающего Даниила Лесового.

23-летний футболист травмировал переднюю крестообразную связку коленного сустава. Его уже прооперировали в Риме.

По словам главного врача "бело-голубых" Александра Родионова, вингер пропустит около полугода.

В прошлом сезоне Лесовой забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче в составе "Динамо".

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