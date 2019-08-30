Вингер "Эвертона" снова отказался переходить в ЦСКА

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Вингер "Эвертона" снова отказался переходить в ЦСКА

Вингер "Эвертона" Янник Болази не продолжит карьеру в ЦСКА.

Как сообщает Sky Sports, 30-летний футболист во второй раз отклонил предложение "армейцев", которые хотели арендовать его до следующего лета.

При этом отмечается, что английский клуб намерен избавиться от игрока и ждет новых предложений.

Болази выступает за "ирисок" с 2016 года. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за "Астон Виллу" и "Андерлехт".

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