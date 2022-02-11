Вингер "Лестера" Лукман сменил футбольное гражданство

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Вингер "Лестера" Лукман сменил футбольное гражданство

Фото твиттер "Лестера"

Фланговый нападающий "Лестера" Адемола Лукман получил право выступать за сборную Нигерии.

По информации The Athletic, ФИФА разрешила 24-летнему игроку сменить футбольное гражданство.

Ранее вингер защищал цвета юношеских и молодёжных сборных Англии.

Лукман родился в Лондоне, а его родители - нигерийцы. Права на футболиста принадлежат "РБ Лейпциг".

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