Вингер "Лестера" пропустит остаток сезона и Евро-2020

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"Лестер" потерял на длительный срок атакующего полузащитника Харви Барнса.

23-летний футболист получил рецидив травмы колена и выбыл на несколько месяцев. Ему уже сделали операцию.

Таким образом, английский вингер пропустит остаток текущего сезона и финальный турнир Евро-2020.

В нынешней кампании в активе Барнса 13 голов и 4 ассиста в 35 матчах.

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