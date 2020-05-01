Вингер "Лиона" отказал "Баварии"

"Бавария" не сумела убедить вингера "Лиона" Яя Сумаре сменить Францию на Германию.

Сообщается, что мюнхенский клуб предлагал 19-летнему футболисту долгосрочный выгодный контракт, однако его перспективы в первой команде "ротен" были туманными. Французу гарантировали игровую практику только в дубле или после ухода в аренду.

В итоге Сумаре отказал "Баварии" и решил продлить контракт с "Лионом", который истекает по окончании сезона. Ожидается, что новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2023 года.

За ситуацией также следят "РБ Лейпциг" и "РБ Зальцбург". Об их интересе к перспективному игроку стало известно ещё в январе.

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