Вингер "Лиона" отказал "Баварии"
"Бавария" не сумела убедить вингера "Лиона" Яя Сумаре сменить Францию на Германию.
Сообщается, что мюнхенский клуб предлагал 19-летнему футболисту долгосрочный выгодный контракт, однако его перспективы в первой команде "ротен" были туманными. Французу гарантировали игровую практику только в дубле или после ухода в аренду.
В итоге Сумаре отказал "Баварии" и решил продлить контракт с "Лионом", который истекает по окончании сезона. Ожидается, что новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2023 года.
За ситуацией также следят "РБ Лейпциг" и "РБ Зальцбург". Об их интересе к перспективному игроку стало известно ещё в январе.
Не пропустите: "Бавария" нацелилась на 17-летнего шотландца. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Промес вспомнил о чемпионстве "Спартака" в 2017 году
-
Вингер "Лиона" отказал "Баварии"
-
Каррагер дал совет "Ливерпулю" касательно трансферной политики
-
Названа дата заседания исполкома РФС, на котором могут объявить о завершении сезона в России
-
Экс-президент "Локомотива" объяснил, почему решил не покупать Неймара в 2007 году
-
"Ювентус" готовит летнюю покупку бразильского вингера
-
"Бавария" нацелилась на 17-летнего шотландца
-
Игнатьев рассказал о настроении Сёмина на фоне слухов об уходе из "Локомотива"
-
"Интер" готов выкупить Мозеса, но при одном условии
-
"Зенит" опубликовал яркий видеоролик о важности самоизоляции
-
Стали известны условия контракта, предложенные "Челси" Тэмми Абрахаму
-
Неймар отреагировал на досрочное чемпионство ПСЖ в Лиге 1
-
Навальный прокомментировал скандал с интервью вратаря "Крыльев Советов" Фролова про российскую власть
-
Серия А не будет расширяться в случае досрочного завершения сезона
-
"Арсенал" может усилиться форвардом "Селтика"
-
Бундеслига не возобновится 9 мая
-
Федун рассказал о будущем "Спартака-2" в случае вылета в ПФЛ
-
Феллаини одолжил 3 миллиона евро бывшему клубу
-
Главные новости дня: 30 апреля
-
Орлов высказался о конфликте Уткина и Соловьева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16