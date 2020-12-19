Вингер "Ливерпуля" Минамино стал автором уникального достижения

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Вингер "Ливерпуля" Минамино стал автором уникального достижения

Такуми Минамино вписал своё имя в историю "Ливерпуля", сообщает Squawka.

Атакующий полузащитник стал первым японцем в составе "красных", забившим гол в АПЛ.

25-летнему футболисту удалось отличиться в матче 14-го тура Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".

Год назад "Ливерпуль" купил Минамино у "Зальцбурга" за 8,5 миллиона евро. С тех пор вингер провёл 28 игр, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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