Вингер "Локомотива" Камано может вернуться во Францию
Фото сайт "Локомотива"
Фланговый форвард московского "Локомотива" Франсуа Камано заинтересовал "Труа", сообщает Foot Mercato.
По информации источника, французский клуб хочет арендовать 25-летнего футболиста до конца сезона.
Однако переход может не состояться из-за травмы гвинейца, у которого с декабря проблемы с локтевым суставом.
В текущем сезоне Камано сыграл за "Локомотив" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 6,5 миллиона евро. Ранее вингер выступал за "Бордо".
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