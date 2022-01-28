Вингер "Локомотива" Камано может вернуться во Францию

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Вингер "Локомотива" Камано может вернуться во Францию

Фото сайт "Локомотива"

Фланговый форвард московского "Локомотива" Франсуа Камано заинтересовал "Труа", сообщает Foot Mercato.

По информации источника, французский клуб хочет арендовать 25-летнего футболиста до конца сезона.

Однако переход может не состояться из-за травмы гвинейца, у которого с декабря проблемы с локтевым суставом.

В текущем сезоне Камано сыграл за "Локомотив" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 6,5 миллиона евро. Ранее вингер выступал за "Бордо".

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