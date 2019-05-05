Вингер на 60 миллионов: что случилось с Риядом Марезом после перехода в "Манчестер Сити"?

Время Рияда Мареза на "Этихаде" заставляет задуматься, мудро ли клуб поступает, продолжая верить в неудачное подписание прошлого трансферного окна.

Многие удивились решению "Манчестер Сити" оставить Мареза в составе еще на один сезон, однако Пеп Гвардиола пару недель назад подчеркнул этот факт весьма убедительно: "Рияд Марез будет с нами в следующем сезоне, и в следующем сезоне, и потом, и потом". Несмотря на все это, будущее алжирца на "Этихаде" действительно находилось под вопросом. Сейчас алжирец готовится к ближайшей игре чемпионата против своего бывшего клуба – "Лестера". Игра в следующем довольно принципиальном матче может стать некой проверкой для Мареза, однако многие акцентируют внимание не на этом, а скорее на том, что "сказка о двух городах" была окрашена в разные цвета для алжирца. В "Лестере" он стал первым африканским игроком, выигравшим титул лучшего футболиста Премьер-лиги; сыграл роль очень крутого катализатора (если угодно – ускорителя) в борьбе за просто невероятные достижения для "Лестера" (титул АПЛ и четвертьфинал Лиги Чемпионов), и зарекомендовал себя как человек, который способен "крутить мячи" точно в дальний угол. В "Манчестер Сити" Марез стал самой дорогой покупкой Гвардиолы, которая должна была стать красивой огранкой проекта, стоимостью более 1 млрд евро, но в итоге в 2019 году алжирец попал в стартовый состав всего лишь 3 раза, а в последних 4 играх и вовсе не выходил даже на замену. Положение Мареза парадоксальное: с одной стороны, он претендует на 3 выигранных титула за сезон, а с другой – его выступления и вклад в эти титулы совсем не впечатляют.

Сезон двух матчах

Статистически Марез в полном порядке! Многие форварды могут позавидовать бомбардирским навыкам вингера – алжирец забивает в среднем каждые 208 минут своего игрового времени в Премьер-лиге. Если добавить сюда еще и голевые передачи, то получится, что Марез каждые 139 минут участвует в голе своей команды. Также он отдал 4 голевые передачи в Лиге Чемпионов (стоит сказать, что три из них пришлись на легкие игры против донецкого "Шахтера"). 11 голов – это очень солидный и уважаемый результат, но только ранняя победа над "Тоттенхэмом" в октябре может котироваться действительно высоко (если не брать во внимание три оставшиеся встречи чемпионата, которые могут решить судьбу титула). Да и в конце концов, разве имел право футболист, за которого заплатили 60 млн фунтов, и который сыграл в почти все важных матчах в первой половине сезона, отметится меньшим количеством результативных действий?

Кроме противоречивой статистики, сезон Мареза запомнился еще и двумя важнейшими встречами. Первая случилась в первом круге, когда "горожане" играли против "Ливерпуля". Алжирец не забил пенальти, и важные 3 очка буквально ускользнули из копилки его команды. На длинной дистанции этот промах привел к тому, что теперь любая осечка в трех последних турах может стоить "Сити" титула. Вторая встреча – это первый поединок "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги Чемпионов, в котором Марез совершенно неожиданно попал в стартовый состав. Помимо всех событий, случившихся в той эпической битве, матч упростил понимание того, что Марез не дотягивает до статуса игрока стартового состава в "Сити" (многие говорят, что именно его инертная игра не дала возможности "горожанам" забить на чужом поле). Обе ситуации четко иллюстрируют тот факт, что Марез стал лишним в команде. Сейчас самым плодотворным вингером в составе "синих" считается Рахим Стерлинг, и примечательным является тот факт, что с момента прихода Мареза в команду он все чаще закрывает левый фланг атаки, хотя раньше его использовали справа. В октябре Гвардиола объяснял присутствие Мареза в составе тем, что африканец умеет лучше остальных сохранять мяч у себя. Однако, когда на позицию в атакующей тройке стал доступен Бернарду Силва, роль вингера перешла именно ему.

Между двумя стульями

Таким образом, Марез упал между двумя стульями: он не такой же быстрый и эффективный, как Сане или Стерлинг, и не так хорошо исполнят функции полузащитника, как Бернарду Силва. Возможно, его влияние на игру "Сити" было значительным, но заключалось в косвенных вещах. Нельзя исключать, что именно наличие в команде Мареза постоянно подстегивало Сильву и Стерлига выдавать свой лучший сезон в карьере. Эта идея несколько сложна для понимания, но, возможно, роль Мареза и заключалась в том, чтобы вышеуказанные вингеры стали неким "автоматическим" выбором для Гвардиолы. Пожалуй, оба клуба получили пользу от трансфера Мареза. "Лестер" инвестировал полученные деньги, чтобы получить на данный момент ключевых игроков для своей команды – Джеймса Мэддисона и Рикардо Перейры. "Сити" же получил двух из трех лучших футболистов текущего года, которые играют предпочтительно на позиции правого вингера (профильная позиция Мареза).

"Мучения" Мареза поднимают на поверхность важный вопрос о том, стоит ли клубам возвращаться летом к подписаниям зимних трансферных целей. Зимой 2018 года "Сити" держал на карандаше троих исполнителей. Один из них – центральный защитник Ляпорт – был подписан сразу же и теперь показывает очень добротную игру. Второй – Марез – ускользнул зимой, но "горожане" вернулись к трансферу летом, и вот что из этого получилось. А кто третий? Это Фред, который сейчас откровенно проваливается в Манчестер Юнайтед. Из парочки Ляпорт–Фред, Марез больше похож на бразильца!

Ссылка на оригинальный материал – FourFourTwo.

Перевел, адаптировал и дополнил Игорь Малиенко | soccernews.ru