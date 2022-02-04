Вингер "Наполи" пропустит оба матча с "Барселоной" в Лиге Европы

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Вингер "Наполи" пропустит оба матча с "Барселоной" в Лиге Европы

Фото сайт "Наполи"

"Наполи" надолго теряет своего атакующего полузащитника Ирвинга Лосано.

26-летний футболист получил травму плеча во время матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Мексики и Панамы (1:0).

По информации ANSA, у вингера диагностирован вывих - на восстановление ему потребуется от одного до двух месяцев.

Таким образом, Лосано пропустит ряд игр в Серии А, а также оба поединка против "Барселоны" в плей-офф Лиги Европы.

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