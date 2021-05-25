Вингер "Норрчепинга" отправился на медосмотр в "Рубин"

Фото инстаграм Сеада Хакшабановича

"Рубин" с высокой долей вероятности усилится атакующим полузащитником "Норрчепинга" Сеадом Хакшабановичем.

По информации FotbollDirekt, 22-летний футболист уже вылетел на медицинское обследование, предшествующее трансферу в казанский клуб.

Если в ходе осмотра у черногорского вингера не выявят проблем со здоровьем, он подпишет контракт с "Рубином".

Хакшабанович выступает за "Норрчепинг" с 2019 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 25 ассистов.

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