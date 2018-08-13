Вингер ПСЖ близок к переезду в Ла Лигу

Вингер ПСЖ Гонсалу Гедеш близок к переходу в "Севилью", информирует ESPN.

По сведениям источника, клубы практически согласовали трансфер 21-летнего игрока на "Рамон Санчес Писхуан". Португалец обойдется "красно-белым" в 45 миллионов евро.

В пошлом сезоне Гедеш выступал на правах аренды за "Валенсию". В ее составе он забил 6 мячей и сделал 11 результативных передач в 40 матчах.

Напомним, вчера "Севилья" проиграла "Барселоне" в матче за Суперкубок Испании. | soccernews.ru