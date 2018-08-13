Вингер ПСЖ близок к переезду в Ла Лигу

1 Теги псжгонсалу гедешсевилья

Вингер ПСЖ близок к переезду в Ла ЛигуВингер ПСЖ Гонсалу Гедеш близок к переходу в "Севилью", информирует ESPN.

По сведениям источника, клубы практически согласовали трансфер 21-летнего игрока на "Рамон Санчес Писхуан". Португалец обойдется "красно-белым" в 45 миллионов евро.

В пошлом сезоне Гедеш выступал на правах аренды за "Валенсию". В ее составе он забил 6 мячей и сделал 11 результативных передач в 40 матчах.

Напомним, вчера "Севилья" проиграла "Барселоне" в матче за Суперкубок Испании. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Топ трансфер

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов