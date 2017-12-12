Вингер ПСЖ желает перейти в "Реал"

Теги юлиан дракслерпсжреал мадрид

Вингер ПСЖ желает перейти в "Реал"Вингер французского ПСЖ Юлиан Дракслер желает продолжить свою карьеру в мадридском "Реале", информирует испанская пресса.

Сообщается, что представители 24-летнего немца, потерявшего место в стартовом составе парижан, уже предложили услуги своего клиента королевскому клубу. Однако, вполне вероятно, что "сливочные" откажутся от подписания Дракслера ввиду переизбытка в своем составе игроков подобного плана.

Напомним, президент ПСЖ прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов для своей команды. | soccernews.ru

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