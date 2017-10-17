Вингер ПСЖ желает продолжить карьеру в "Реале"

Вингер французского ПСЖ Юлиан Дракслер желает продолжить карьеру в мадридском "Реале", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний футболист ввиду потери места в стартовом составе своей команды хотел бы сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. При этом немец выразил желание перейти не в клуб, где ему будет гарантирована стабильная игровая практика, а в стан "сливочных", где конкуренция среди игроков группы атаки является еще более жесткой, нежели в ПСЖ.

Напомним, ПСЖ предпримет попытки подписать Коутиньо из-за Неймара. | soccernews.ru