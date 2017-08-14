Вингер "Реала" близок к уходу из команды

Теги лукас васкесреал мадрид

Вингер "Реала" близок к уходу из командыВингер мадридского "Реала" Лукас Васкес близок к тому, чтобы покинуть свою команду, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний футболист недоволен своим положением в команде, где ему отводится роль сменщика основных игроков. Вчерашний же матч "сливочных" против каталонской "Барселоны" за Суперкубок Испании, в котором футболист сыграл чуть более 10-ти минут, лишь усилил его желание сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Напомним, "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 3:1. | soccernews.ru

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