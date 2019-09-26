Вингер "Реала" Родриго едва не побил исторический рекорд Роналдо

Вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс провёл дебютный официальный матч в составе "сливочных" и забил первый гол.

При этом на взятие ворот 18-летнему бразильцу потребовалось всего 93 секунды после выхода на замену в поединке с "Осасуной".

Таким образом, Родриго едва не побил рекорд своего легендарного соотечественника Роналдо, который впервые отличился в футболке "Реала" через 62 секунды после появления на поле в дебютной игре.

Напомним, что талантливый фланговый форвард присоединился к королевскому клубу минувшим летом. "Бланкос" заплатили за таланта 45 миллионов евро.

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