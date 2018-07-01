Вингер сборной Голландии может перебраться в "Фламенго"

Вингер "Бешикташа" Райан Бабел может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает Voetbal International.

По информации источника, в подписании 31-летнего игрока сборной Голландии заинтересован "Фламенго". Сумма возможного трансфера оценивается в шесть миллионов евро.

Отметим, что контракт Бабела с "Бешикташем" истекает летом 2019 года.

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