Вингер сборной Голландии может перебраться в "Фламенго"

Теги фламенгобешикташрайан бабельнидерланды

Вингер сборной Голландии может перебраться в "Фламенго"

Вингер "Бешикташа" Райан Бабел может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает Voetbal International.

По информации источника, в подписании 31-летнего игрока сборной Голландии заинтересован "Фламенго". Сумма возможного трансфера оценивается в шесть миллионов евро.

Отметим, что контракт Бабела с "Бешикташем" истекает летом 2019 года.

Не пропустите: "Барселона" на следующей неделе закроет трансфер талантливого бразильца. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Палмейрас 38 80
2 Сантос 38 71
3 Фламенго 38 71
4 Атлетико Минейро 38 62
5 Ботафого 38 59
6 Атлетико Паранаенсе 38 57
7 Коринтианс 38 55
8 Понте Прета 38 53
9 Гремио 38 53
10 Сан-Паулу 38 52
11 Чапекоенсе 38 52
12 Крузейро 38 51
13 Флуминенсе 38 50
14 Спорт Ресифе 38 47
15 Коритиба 38 46
16 Витория 38 45
17 Интернасьонал 38 43
18 Фигейренсе 38 37
19 Санта Крус 38 31
20 Америка Минейро 38 28
Полная таблица

топ-5 тегов