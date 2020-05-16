Вингер "Шальке" готов перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Вингер "Шальке" готов перейти в "Манчестер Юнайтед"

Вингер "Шальке" Рабби Матондо заинтересован в летнем трансфере в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "красные дьяволы" видят в 19-летнем футболисте альтернативу Джейдону Санчо.

По информации Manchester Erevening News, валлиец, который является воспитанником "Манчестер Сити", хотел бы вернуться в АПЛ.

"Шальке" не будет препятствовать уходу Матондо, поскольку его продажа поможет финансовой стабильности клуба.

Игрок выступает за "кобальтовых" с января 2019 года, провёл 21 матч и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер форварда "Лиона". | http://soccernews.ru
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