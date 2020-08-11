Вингер "Спартака" Ломовицкий сегодня подпишет арендное соглашение с "Химками"

Сегодня, 11 августа, вингер "Спартака" Александр Ломовицкий уйдет в аренду "Химкам" до лета 2021 года. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее в СМИ писали, что игроком интересуется тульский "Арсенал" и еще один клуб РПЛ. Однако

Выплачивать зарплату 22-летнему футболисту будет "Спартак".

Прошлый сезон Ломовицкий провел в тульском "Арсенале" на правах аренды. В 27 матчах он забил 2 гола.

Не пропустите: "Ахмат" хочет арендовать второго за лето игрока "Спартака"| http://soccernews.ru