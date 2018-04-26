Вингер "Спартака" восстановился от травмы

Теги спартак москвалоренсо мельгарехо

Вингер "Спартака" восстановился от травмыВингер московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо восстановился от травмы, информирует официальный сайт клуба.

Так, на сегодняшней тренировке команды 27-летний парагваец, выбывший из строя на две недели из-за проблем с бедром, работал наравне с другими своими одноклубниками.

Ближайший свой матч "Спартак" сыграет в воскресенье в Перми против местного "Амкара".

Напомним, Горлукович раскритиковал работу "Спартака" на трансферном рынке. | soccernews.ru

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