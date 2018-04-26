Вингер "Спартака" восстановился от травмы

Вингер московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо восстановился от травмы, информирует официальный сайт клуба.

Так, на сегодняшней тренировке команды 27-летний парагваец, выбывший из строя на две недели из-за проблем с бедром, работал наравне с другими своими одноклубниками.

Ближайший свой матч "Спартак" сыграет в воскресенье в Перми против местного "Амкара".

Напомним, Горлукович раскритиковал работу "Спартака" на трансферном рынке. | soccernews.ru