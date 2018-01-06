Вингером "Барселоны" интересуются три клуба из АПЛ

Вингером каталонской "Барселоны" Хосе Арнаисом интересуются сразу три клуба из английской Премьер-Лиги, информирует Express.

По сведениям издания, видеть 22-летнего футболиста "сине-гранатовых" в своих рядах желают лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм", а также "Саутгемптон". Все три клуба готовы выложить за перспективного игрока 23 миллиона евро, которые прописана в качестве суммы отступных в его контракте. Сам Арнаиз в поисках стабильной игровой практики на самом высоком уровне готов перебраться в АПЛ.

Напомним, "Барселона" увеличила предложение по Коутиньо. | soccernews.ru