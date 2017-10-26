Вингером "Барселоны" интересуются три топ-клуба

Вингером каталонской "Барселоны" Хосе Арнаисом интересуются сразу три европейских топ-клуба, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, 22-летний хавбек, лишь в этот вторник дебютировавший за первую команду "сине-гранатовых", входит в сферу интересов лондонского "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и мюнхенской "Баварии".

Напомним, Алькасер не уйдет из "Барселоны" по личной причине. | soccernews.ru