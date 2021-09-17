Вингеру "Баварии" сделали операцию на сердце

Фото: инстаграм Комана/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн рассказал, что французский вингер команды Кингсли Коман перенес операцию на сердце.

"Вчера Кингсли перенес операцию. У него случилось легкое нарушение сердечного ритма.

Иногда у него возникали проблемы с дыханием. Поэтому мы провели долгосрочный мониторинг ЭКГ и прибегли к этой процедуре.

Со вторника он приступит к кардиотренировкам и не пропустит более полутора-двух недель", – заявил немецкий специалист.

Также не пропустите: "Барселона" просила сына Кройфа возглавить команду. | http://soccernews.ru