Вингеру "Баварии" сделали операцию на сердце

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Вингеру "Баварии" сделали операцию на сердцеФото: инстаграм Комана/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн рассказал, что французский вингер команды Кингсли Коман перенес операцию на сердце.

"Вчера Кингсли перенес операцию. У него случилось легкое нарушение сердечного ритма.

Иногда у него возникали проблемы с дыханием. Поэтому мы провели долгосрочный мониторинг ЭКГ и прибегли к этой процедуре.

Со вторника он приступит к кардиотренировкам и не пропустит более полутора-двух недель", – заявил немецкий специалист.

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