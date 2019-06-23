Винисиус: "Было бы здорово видеть Мбаппе в "Реале"

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппевинисиус жуниор

Винисиус: "Было бы здорово видеть Мбаппе в "Реале"
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что он хотел бы видеть в составе королевского клуба форварда ПСЖ Килиане Мбаппе.

"Безусловно, фанаты "Реала" мечтают, чтобы Мбаппе перешел в королевский клуб, но другие команды тоже хотят этого. Я думаю, что Килиан окажется в Ла Лиге. Уверен, что с ним мы выиграем много трофеев.

Мы не знакомы лично, но часто переписываемся в Instagram. Я пытаюсь идти по его стопам, ведь он уже выиграл много трофеев. Было бы здорово видеть Мбаппе в "Реале", - приводит слова Винисиуса Telefoot.

Не пропустите: "Реал" намерен купить Мбаппе летом 2020 года. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции фанатов

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции фанатов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов