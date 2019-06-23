Винисиус: "Было бы здорово видеть Мбаппе в "Реале"



Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что он хотел бы видеть в составе королевского клуба форварда ПСЖ Килиане Мбаппе.

"Безусловно, фанаты "Реала" мечтают, чтобы Мбаппе перешел в королевский клуб, но другие команды тоже хотят этого. Я думаю, что Килиан окажется в Ла Лиге. Уверен, что с ним мы выиграем много трофеев.

Мы не знакомы лично, но часто переписываемся в Instagram. Я пытаюсь идти по его стопам, ведь он уже выиграл много трофеев. Было бы здорово видеть Мбаппе в "Реале", - приводит слова Винисиуса Telefoot.

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