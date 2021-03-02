Винисиус - четвёртый в списке самых молодых футболистов, сыгравших 100 матчей за "Реал"

Левый вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор провёл 100-й матч в составе "бланкос".

Бразилец достиг этой отметки, когда ему было 20 лет и 232 дня. Как сообщает Marca, это четвёртый результат в истории клуба.

В более молодом возрасте 100 встреч за "сливочных" отыграли только Рауль (19 лет и 177 дней), Икер Касильяс (20 лет и 125 дней) и Хосе Антонио Камачо (20 лет и 175 дней).

Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года, в его активе 13 голов и 20 ассистов.

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