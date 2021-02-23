Винисиус хочет играть за "Реал" до конца карьеры

Теги винисиус жуниорреал мадрид

Винисиус хочет играть за "Реал" до конца карьерыФорвард "Реала" Винисиус Жуниор заявил о планах провести всю карьеру в мадридском клубе.

"Я на 100% уверен в "Реале", в Зидане, в своих партнерах по команде и во Флорентино Пересе. президент даже сказал, что является самым большим моим фанатом после моих родителей. Хотел бы остаться в "Реале" навсегда. Моя цель - помочь клубу строить историю, забивать больше голов, играть и побеждать", — приводит слова 20-летнего бразильца испанское издание Sport.

Напомним, Винисиус перешел из "Фламенго" в "Реал" в 2018 году. За "королевский клуб" нападающий успел сыграть 98 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 20 результативных передач.

Читать также: Бывшего игрока "Реала" и сборной Германии обвиняют в ужасном преступлении | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Нобель Арустамян: "Еременко покинет "Ростов""

Нобель Арустамян: "Еременко покинет "Ростов""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов