Винисиус хочет играть за "Реал" до конца карьеры

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор заявил о планах провести всю карьеру в мадридском клубе.

"Я на 100% уверен в "Реале", в Зидане, в своих партнерах по команде и во Флорентино Пересе. президент даже сказал, что является самым большим моим фанатом после моих родителей. Хотел бы остаться в "Реале" навсегда. Моя цель - помочь клубу строить историю, забивать больше голов, играть и побеждать", — приводит слова 20-летнего бразильца испанское издание Sport.