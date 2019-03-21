Винисиус: "Хочу выиграть "Золотой мяч"

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Винисиус: "Хочу выиграть "Золотой мяч"

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что он рассчитывает через несколько лет стать обладателем "Золотого мяча".

"Хочу выиграть "Золотой мяч". Мне всего 18, а я уже играю с лучшими футболистами планеты. В 25-26 лет я вижу себя с этой наградой в руке", - цитирует бразильца Cadena Ser.

"Реал" купил Винисиуса за 45 миллионов евро (по другим данным - 61 млн). В составе "бланкос" юный нападающий забил 4 гола и сделал 9 ассистов в 28 матчах.

Не пропустите: Винисиус объяснил, почему выбрал "Реал", а не "Барселону". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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петушалду
петушалду

Хотеть не вредно, так что вставай в очередь, бедешь за Мбапэ и чМодричем)

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Mutaloff
Mutaloff

Давай,давай...Игрок для 18 он не плох!

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