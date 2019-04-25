Винисиус и Жезус - самые дорогие бразильцы мира в возрасте до 23 лет

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Винисиус и Жезус - самые дорогие бразильцы мира в возрасте до 23 лет

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус возглавили рейтинг самых дорогих бразильских футболистов в возрасте до 23 лет.

Стоимость обоих футболистов оценивается в 70 миллионов евро. Третье место занимает полузащитник "Барселоны" Артур (60 миллионов евро). 

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

В текущем сезоне 18-летний Винисиус сыграл за "Реал" 28 матчей, забил 4 мяча и сделал 9 ассистов. В активе 22-летнего Жезуса 43 игры, 19 голов и 5 результативных передач.

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