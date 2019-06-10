Винисиус: "Играть с Месси или Роналду? Я бы выбрал Бензема"

Теги винисиус жуниорлионель мессикриштиану роналдукарим бенземареал мадрид

Винисиус: "Играть с Месси или Роналду? Я бы выбрал Бензема"

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор рассказал, что думает о капитане "Барселоны" Лионеле Месси и лидере "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Месси - невероятный футболист. Один из лучших в истории.

Не знаю даже, с кем бы я хотел играть. Ни с Месси, ни с Роналду я не выступал, поэтому не знаю. 

Я бы выбрал Бензема. Он всегда помогает мне на поле", - сказал Винисиус.

Бразилец перешел в "Реал" в 2017 году из "Фламенго" за 45 миллионов евро. Однако выступать за мадридский клуб стал с лета 2018 года. На тот момент Роналду уже покинул "сливочных".

А еще: Зидан и Перес не могут согласовать будущее Винисиуса и Браима Диаса| http://soccernews.ru
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