Винисиус: "Играть с Месси или Роналду? Я бы выбрал Бензема"
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор рассказал, что думает о капитане "Барселоны" Лионеле Месси и лидере "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Месси - невероятный футболист. Один из лучших в истории.
Не знаю даже, с кем бы я хотел играть. Ни с Месси, ни с Роналду я не выступал, поэтому не знаю.
Я бы выбрал Бензема. Он всегда помогает мне на поле", - сказал Винисиус.
Бразилец перешел в "Реал" в 2017 году из "Фламенго" за 45 миллионов евро. Однако выступать за мадридский клуб стал с лета 2018 года. На тот момент Роналду уже покинул "сливочных".
А еще: Зидан и Перес не могут согласовать будущее Винисиуса и Браима Диаса| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32