Винисиус - лучший дриблер Ла Лиги после ухода Месси

Теги ла лигареал мадридвинисиус жуниор

Винисиус - лучший дриблер Ла Лиги после ухода МессиФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

После ухода из "Барселоны" и Ла Лиги аргентинского форварда Лионеля Месси лучшим футболистом чемпионата Испании по количеству успешных обводок в среднем на 90 минут является бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

Как сообщает авторитетный статистический портал StatsBomb, У бразильца 3,54 успешных обводок в среднем за 90 минут. Это на 1 больше, чем в любого другого игрока, сыгравшего более 600 минут в этом сезоне. 

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус сыграл девять матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Также не пропустите: Карвахаль и Модрич провели юбилейные матчи за "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Василий Уткин ярко высказался о поражении "Спартака" "Зениту" 1:7

Василий Уткин ярко высказался о поражении "Спартака" "Зениту" 1:7

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов