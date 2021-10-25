Винисиус - лучший дриблер Ла Лиги после ухода Месси

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

После ухода из "Барселоны" и Ла Лиги аргентинского форварда Лионеля Месси лучшим футболистом чемпионата Испании по количеству успешных обводок в среднем на 90 минут является бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

Как сообщает авторитетный статистический портал StatsBomb, У бразильца 3,54 успешных обводок в среднем за 90 минут. Это на 1 больше, чем в любого другого игрока, сыгравшего более 600 минут в этом сезоне.

Con la salida de Messi, el título de máximo regateador de La Liga queda abierto



Vinícius Júnior es el principal candidato con 3.54 regates exitosos por cada 90 minutos en el campo, uno más que cualquier otro jugador que ha disputado más de 600 minutos en lo que va de temporada pic.twitter.com/5TJISPCPIv — StatsBombES (@StatsBombES) October 25, 2021

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус сыграл девять матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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