Винисиус - лучший дриблер Ла Лиги после ухода Месси
Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен
После ухода из "Барселоны" и Ла Лиги аргентинского форварда Лионеля Месси лучшим футболистом чемпионата Испании по количеству успешных обводок в среднем на 90 минут является бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.
Как сообщает авторитетный статистический портал StatsBomb, У бразильца 3,54 успешных обводок в среднем за 90 минут. Это на 1 больше, чем в любого другого игрока, сыгравшего более 600 минут в этом сезоне.
Con la salida de Messi, el título de máximo regateador de La Liga queda abierto— StatsBombES (@StatsBombES) October 25, 2021
Vinícius Júnior es el principal candidato con 3.54 regates exitosos por cada 90 minutos en el campo, uno más que cualquier otro jugador que ha disputado más de 600 minutos en lo que va de temporada pic.twitter.com/5TJISPCPIv
В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус сыграл девять матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Также не пропустите: Карвахаль и Модрич провели юбилейные матчи за "Реал". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Василий Уткин ярко высказался о поражении "Спартака" "Зениту" 1:7
-
Стало известно, сколько "Барселона" заработала от продажи билетов на "Эль Класико"
-
Директор "Интера" высказался о возможной продаже клуба фонду из Саудовской Аравии, который владеет "Ньюкаслом"
-
"Барселона" теряет Френки Де Йонга
-
Винисиус - лучший дриблер Ла Лиги после ухода Месси
-
Стали известны сроки восстановления Вальверде и Куртуа
-
Усман Дембеле восстановился от травмы
-
Рональд Куман остался злым после нападения болельщиков
-
Карвахаль и Модрич провели юбилейные матчи за "Реал"
-
1
Клопп установил клубный рекорд "Ливерпуля"
-
Черевченко прокомментировал своё увольнение из "Химок"
-
1
У Кумана есть три матча на исправление ситуации после поражения в Эль Класико
-
Рюдигер ведёт переговоры с четырьмя клубами
-
Агент Миранчука назвал причины дефицита игровой практики россиянина в "Аталанте"
-
1
Официально: "Химки" уволили главного тренера
-
Марсело задумался об уходе из "Реала" в январе
-
Дзюба отреагировал на историческую победу "Зенита" над "Спартаком"
-
Френки де Йонг усугубил травму бедра: подробности
-
1
Азмун повторил рекорд Вагнера Лава в РПЛ
-
Джикия подвёл итоги матча "Зенит" - "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14