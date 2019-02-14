Винисиус - лучший игрок "Реала" по числу голевых передач в текущем сезоне

В рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов мадридский "Реал" на выезде победил "Аякс" со счётом 2:1.

В составе "бланкос" голами отличились Карим Бензема и Марко Асенсио. При этом француз забил после результативного паса Винисиуса Жуниора.

Это уже 10-й ассист 18-летнего бразильца во всех турнирах текущего сезона. Он лидирует по этому показателю среди всех игроков королевского клуба.

Кроме того, Винисиус записал в свой актив 4 мяча. Для этого ему потребовалось 23 матча за первую команду "Реала".

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