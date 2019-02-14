Винисиус - лучший игрок "Реала" по числу голевых передач в текущем сезоне
В рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов мадридский "Реал" на выезде победил "Аякс" со счётом 2:1.
В составе "бланкос" голами отличились Карим Бензема и Марко Асенсио. При этом француз забил после результативного паса Винисиуса Жуниора.
Это уже 10-й ассист 18-летнего бразильца во всех турнирах текущего сезона. Он лидирует по этому показателю среди всех игроков королевского клуба.
Кроме того, Винисиус записал в свой актив 4 мяча. Для этого ему потребовалось 23 матча за первую команду "Реала".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|23
|30
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18