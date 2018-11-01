Винисиус мог перейти в "Барселону": "Реал" выкупил игрока за 61 млн евро

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Винисиус мог перейти в "Барселону": "Реал" выкупил игрока за 61 млн евро

Выяснились детали перехода полузащитника Винисиуса Жуниора из "Фламенго" в "Реал".

По данным Cadena Cope, бразильца также хотела подписать "Барселона", которая заметила игрока во время чемпионата мира до 17 лет. Каталонцы даже провели переговоры с агентом Винисиуса и договорилась о переходе.

Однако "Фламенго" продлил контракт с футболистом и установил размер отступных - 45 миллионов евро. Помимо этого, 8 миллионов евро нужно было потратить  на посредников, еще 8 – заплатить семье игрока.

Несмотря на предварительное соглашение с "Барселоной", "Реал" выкупил Винисиуса за 61 миллион евро.

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Комментарии
Джамбон

Винисиус мог перейти в Барселону ла-бла-бла,а Роналду педик всё плачет дайте мне золотой мячик......

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