Винисиус может быть вызван в сборную Бразилии вместо Неймара

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Винисиус может быть вызван в сборную Бразилии вместо Неймара

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассматривает несколько вариантов для замены травмированного нападающего Неймара, сообщает AS.

По сведениям издания, вместо Неймара в расположение команды могут быть вызваны форварды Винисиус Жуниор ("Реал") либо Лукас Моура ("Тоттенхэм"). Альтернативным вариантом со сменой тактики рассматривается полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо.

Напомним, что сборная Бразилии примет участие с домашнем Кубке Америки, который стартует 14 июня. "Пентакампеоны" сыграют в группе А с командами Боливии, Венесуэлы и Перу.

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