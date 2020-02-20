Винисиус на ютуб-канале ответил на вопросы о себе
Форвард "Реала" Винисиус Жуниор в своем ютуб-канале опубликовал видео, в котором отвечает на вопросы о себе.
Хотел бы встречаться с сестрами Кардашьян, мне бы это понравилось. Самый сильный, защитник против которого доводилось играть - Эдер Милитао или Серхио Рамос. Против них я играю на тренировках.
С Эденом Азаром у меня никаких проблем не было", - рассказал футболист.
В этом сезоне Винисиус участвовал в 24 матчах, отметившись 3 голами и 2 ассистами.
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|О
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|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|20
|14