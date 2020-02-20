Винисиус на ютуб-канале ответил на вопросы о себе

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Винисиус на ютуб-канале ответил на вопросы о себе

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор в своем ютуб-канале опубликовал видео, в котором отвечает на вопросы о себе.

Хотел бы встречаться с сестрами Кардашьян, мне бы это понравилось. Самый сильный, защитник против которого доводилось играть - Эдер Милитао или Серхио Рамос. Против них я играю на тренировках.

С Эденом Азаром у меня никаких проблем не было", - рассказал футболист.

В этом сезоне Винисиус участвовал в 24 матчах, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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