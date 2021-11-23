Винисиус надеется, что Бензема получит "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор высказался о нападающем и вице-капитане команды Кариме Бензема.

"Теперь мы проводим на поле гораздо больше времени вместе. Мы уже читаем движения друг друга.

Карим – отличный игрок, мне нравится играть с ним, он всегда помогает. Хочу, чтобы так и дальше так продолжалось, и мы провели отличный сезон.

Надеюсь, Бензема выиграет "Золотой мяч", – сказал бразильский футболист.

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