Винисиус надеется, что Бензема получит "Золотой мяч"

Теги реал мадридвинисиус жуниоркарим бензема

Винисиус надеется, что Бензема получит "Золотой мяч"Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор высказался о нападающем и вице-капитане команды Кариме Бензема.

"Теперь мы проводим на поле гораздо больше времени вместе. Мы уже читаем движения друг друга.

Карим – отличный игрок, мне нравится играть с ним, он всегда помогает. Хочу, чтобы так и дальше так продолжалось, и мы провели отличный сезон.

Надеюсь, Бензема выиграет "Золотой мяч", – сказал бразильский футболист.

Также не пропустите: Месси сказал, что вернется в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси сказал, что вернется в "Барселону"

Месси сказал, что вернется в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов