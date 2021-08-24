Винисиус нанял себе психолога

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Винисиус нанял себе психологаФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Вингер мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор начал работать над своим ментальным состоянием.

Как сообщает Хосе Луис Санчес, бразилец нанял себе личного психолога, чтобы контролировать свои эмоции и не поддаваться давлению.

Также отмечается, что главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти дал Винисиусу новую атакующую роль и говорит ему больше атаковать штрафную площадь, чем когда-либо.

Напомним, что Жуниор забил три гола в двух матчах Примеры в новом сезоне.

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