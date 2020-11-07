Винисиус назвал лучшего центрального защитника в Испании, не считая футболистов "Реала"

Теги барселонажерар пикереал мадридвинисиус жуниор

Винисиус назвал лучшего центрального защитника в Испании, не считая футболистов "Реала"

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор назвал защитника "Барселоны" Жерара Пике одним из самых лучших в Испании.

"Кто самый лучший центральный защитник в Испании, не считая футболистов "Реала"? Пике", - заявил Винисиус в интервью для AS.

В текущем сезоне 20-летний бразилец провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

На счету 33-летнего Пике один забитый гол в 8 играх.

Читайте также: Агент Винисиуса - об отказе "Барселоне": "Он сказал мне: "Мы едем в лучший клуб мира". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Шунин с симптомами ОРВИ изолирован от "Динамо"

Шунин с симптомами ОРВИ изолирован от "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов