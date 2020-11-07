Винисиус назвал лучшего центрального защитника в Испании, не считая футболистов "Реала"

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор назвал защитника "Барселоны" Жерара Пике одним из самых лучших в Испании.

"Кто самый лучший центральный защитник в Испании, не считая футболистов "Реала"? Пике", - заявил Винисиус в интервью для AS.

В текущем сезоне 20-летний бразилец провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

На счету 33-летнего Пике один забитый гол в 8 играх.

Читайте также: Агент Винисиуса - об отказе "Барселоне": "Он сказал мне: "Мы едем в лучший клуб мира". | http://soccernews.ru